Vanoli Cremona - Alma Trieste ore 18.15

CREMONA (19 maggio 2019) - E' il momento del campo. Dopo tante parole, tanti pronostici, è tempo di dare spazio ai veri protagonisti di questi playoff scudetto. Vanoli-Trieste (PalaRadi, ore 18.15) sarà la sfida tra le due rivelazioni del campionato che con il passare delle giornate sono diventate però delle solide realtà. Per la squadra di coach Meo Sacchetti e del patron Aldo Vanoli servirà partire con il piede giusto per puntare in alto, molto conterà la spinta del pubblico biancoblu. Martedì alle ore 20.30 si giocherà sempre a Cremona gara 2.