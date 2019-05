In redazione Sanguinetti, Antonucci e Fogliazza. Guarda i video Basket, Volley E Altro e Calcio

CREMONA (17 maggio 2019) - Torna l'appuntamento settimanale con Anteprima Sport, il format digitale dedicato agli appuntamenti del weekend e agli approfondimenti con ospiti d’eccezione, visibile sul sito del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema (www.laprovinciacr.it) e sui nostri social.

In Anteprima Calcio, si parla di Cremonese dopo la fine del campionato, con uno sguardo al futuro. Per la serie D, si celebra la splendida promozione della Pergolettese in serie C con l'amministratore delegato gialloblu Cesare Fogliazza.

Nello spazio dedicato ad Anteprima Volley E Altro, focus sui playoff di serie B1 e B2 femminile. L'Abo Offanengo attende di conoscere il nome dell'avversaria della semifinale che prenderà il via mercoledì 22 maggio. Stessa situazione per l'Esperia Cremona, che inizierà comunque la semifinale sempre mercoledì 22 alla palestra del Cambonino. Ne parliamo in redazione con la schiacciatrice Ilaria Antonucci.

In Anteprima Basket presentazione dei quarti playoff scudetto della Vanoli che domenica affronta gara 1 contro Trieste; ne parliamo con il giocatore biancoblu Giacomo Sanguinetti. Poi la A2 femminile con la Parking Graf Crema che ha chiuso la stagione con tanto rammarico. E ancora i playoff della B maschile con Orzinuovi a Vigevano per gara 3 di semifinale. Spareggio salvezza invece per la Pallacanestro Crema con Borgosesia.

