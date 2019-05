Amianto, sacchi via solo a luglio

CREMONA (12 maggio 2019) - Area ferroviaria di via Vecchia Dogana ancora sotto i riflettori. Si è svolto l’altro ieri pomeriggio l’incontro voluto dall’amministrazione comunale con i responsabili di Rfi. L’assessore Alessia Manfredini, il dirigente del Comune Marco Pagliarini, Lorenzo Magni dell’ufficio ecologia del Comune hanno incontrato il responsabile di Rfi Spirolazzi e due responsabili del cantiere. E’ stata l’occasione per fare il punto sul cumulo di pietre amiantate, che nell’ultimo periodo ha suscitato timori e polemiche, e sul cantiere, importante, che prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche presso la stazione. Quanto al cumulo di pietre, Rfi ha confermato la fine lavori entro fine luglio. Non ci sarà l'area di stoccaggio.

