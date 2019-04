In redazione Cesare Fogliazza, Mangok Mathiang e Alceste Bartoletti. Guarda i video Calcio, Basket, Volley E Altro

CREMOMNA (26 aprile 2019) - Torna oggi l'appuntamento settimanale con Anteprima Sport, il format digitale dedicato agli appuntamenti del weekend e agli approfondimenti con ospiti d’eccezione, visibile sul sito del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema (www.laprovinciacr.it) e sui nostri social.

In Anteprima Calcio, si parla del match della Cremonese che domenica ospita il Foggia. Per la serie D, vigilia del fondamentale match-promozione tra Pergolettese e Modena; in redazione l’ad gialloblu Cesare Fogliazza.

In Anteprima Basket presentazione della gara della Vanoli domenica a Torino; ospite il centro biancoblu Mangok Mathiang accompagnato dal dirigente Michele Talamazzi. Ma anche la A2 femminile con la Parking Graf Crema in trasferta a Venezia, e il primo turno della post season della B maschile con JuVi Ferraroni e Orzinuovi, mentre Crema affronta i playout salvezza.

Nello spazio dedicato ad Anteprima Volley E Altro, si parlerà di B1 (Offanengo e Ostiano) e B2 femminile (Esperia), campionati giunti al penultimo turno di regular season. Per il tennis in carrozzina ospiti Alceste Bartoletti e Roberto Bodini che hanno bparlato della prima tappa del Tennis Trophy Kinder giovanile e dell'attività del tennis in carrozzina alla canottieri Baldesio.

