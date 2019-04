Inviateci le vostre foto scattate a Notre Dame

Il devastante incendio che a Parigi ha distrutto in parte la cattedrale di Notre Dame, è una ferita aperta non solo per i francesi ma per tutto il mondo. Tantissimi turisti hanno effettuato almeno uno scatto davanti allo splendido monumento parigino. Per questo chiediamo a voi lettori di inviarci le vostre fotografie effettuate a Notre Dame all'indirizzo mail sito@laprovinciacr.it; li pubblicheremo sul nostro sito internet.

