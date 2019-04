Astronomia: incontro con il ricercatore Maris su mucche, sfere, ellissi, dischi e spirali

CREMONA (5 aprile 2019) - Nuovo incontro del Gruppo Astrofili Cremonesi questa sera alle ore 21.15 presso l’aula magna dell’Istituto 'Ghisleri' di Cremona (ingresso in viale Trento e Trieste 21): Michele Maris, Ricercatore dell’Inaf presso l’Osservatorio Astronomico di Trieste, terrà la conferenza dal titolo Spirali e mucche sferiche: le simmetrie in astronomia. Chiacchierando di mucche, sfere, ellissi, dischi e spirali vediamo come l'astronomia sembra scaturire da semplici simmetrie. In dettaglio, i fenomeni astronomici derivano dalle simmetrie implicite nella gravità e nelle leggi di conservazione e permettono di visualizzare immediatamente gli effetti delle simmetrie nelle leggi fisiche. Ma come tutte le leggi, anche le simmetrie debbono essere violate per permettere a qualche cosa di esistere.

La serata sarà anche trasmessa in diretta streaming sul sito del quotidiano La Provincia www.laprovinciacr.it e sulla pagina Facebook al seguente indirizzo https://www.facebook.com/laprovinciadicremona

La diretta streaming è garantita dalla troupe di 'Zero Delay': Paolo Digiuni e Massimiliano Campanini.

