In redazione Paolo Manclossi, Alice Nori e Maurizio Bonioli

Torna oggi l'appuntamento con Anteprima Sport sul sito del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema (www.laprovinciacr.it) e sui nostri social. Come sempre tre i temi trattati, relativi a Calcio, Basket, Volley E Altro. Tanti primi piani, a partire dalla gara di stasera della Cremonese allo Zini contro il Verona, serata di festeggiamenti per i 116 anni di vita del club grigiorosso. Ancora il match del mezzogiorno di fuoco di serie A di pallacanestro domenica tra Trieste e Vanoli, o l'ultima gara di stagione regolare della E' Più Pomì di volley femminile. E le celebrazioni: ospiti in redazione il presidente Paolo Manclossi e la giocatrice Alice Nori della Parking Graf Crema che per il secondo anno di fila ha vinto la Coppa Italia di basket A2 femminile; e l'allenatore Maurizio Bonioli della squadra di Calcio a 5 non vedenti del Crema che per il secondo anno consecutivo ha conquistato lo scudetto tricolore.

