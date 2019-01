Mulan, delizie cinesi nei supermarket di 15 regioni

GADESCO - Taglio del nastro per il nuovo stabilimento del Gruppo Mulan a San Marino. Si apre così una nuova pagina nella storia dell’azienda nata come piccolo ristorante, e che oggi lavora con supermercati in quindici regioni italiane. Ge Zhang, presidente della Mulan, ha posto l’accento sul lavoro di squadra «che mi ha permesso di realizzare un sogno».

Il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, affiancato dal sindaco di Gadesco nonché presidente della Provincia di Cremona Davide Viola ha evidenziato «l’apertura della nostra terra e l’incontro che si è venuto a creare tra tradizioni diverse all’insegna del cibo di qualità». Tra le autorità erano inoltre presenti rappresentanti del consolato cinese a Milano. E’ seguito un suggestivo spettacolo di dragoni cinesi.

Oggi questa realtà conta oltre 20 dipendenti e ha appena effettuato un investimento in un nuovo stabilimento di 4mila metri quadrati. La produzione è, per decisione aziendale, ancora artigianale. Dal metodo di chiusura dei ravioli cinesi, ai processi di cottura degli ingredienti, gli chef preparano i piatti delle linee Mulan secondo l’antica arte culinaria orientale.

Solo nelle fasi di impasto e di confezionamento, la maestria degli chef è affiancata dalle più avanzate tecnologie europee.

Rispetto della tradizione, artigianalità e alta qualità sono i principi che fondano il brand Mulan. L’alta qualità è assicurata da un’attenta selezione degli ingredienti: il 95 per cento sono acquistati in Italia, mentre solo il 5 per cento arrivano direttamente dall’Asia, materie prime non disponibili nella nostra Penisola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO