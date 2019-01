Slot solo a certe ore, stretta sull’azzardo

CASTELVETRO - Stop al gioco d’azzardo all’ora di colazione e in pausa pranzo. Il Comune ha infatti deciso di contrastare la ludopatia emettendo un’ordinanza per vietare l’uso delle slot machine nelle fasce orarie che, stando all’analisi dell’Ausl, sono considerate più a rischio: quelle in cui a giocare sono soprattutto pensionati e casalinghe (nel primo pomeriggio) o lavoratori e ragazzi prima di recarsi sul posto dell’impiego o a scuola (prima delle 9).

L’atto entrerà in vigore lunedì 7 gennaio 2019 e prevede il funzionamento degli apparecchi presenti in bar, ristoranti, alberghi, tabaccherie, negozi solo dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 23.30. Saranno effettuati controlli e nel caso in cui le slot siano trovate accese in orari non consentiti scatteranno multe fino a 500 euro.

