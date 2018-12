Cremonese scatenata, bloccati Perugia e crisi (4-0)

CREMONA - Prestazione sfavillante della Cremonese che nel match-verità contro il Perugia domina la gara, conquista tre punti pesantissimi e dà (per il momento) un bel calcio alla crisi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE: Ravaglia, Migliore, Terranova, Claiton, Mogos, Castagnetti, Castrovilli, Arini, Carretta, Boultam, Piccolo. All. Rastelli. A disposizione Marconi, Volpe, Agazzi, Renzetti, Greco, Kresic, Strefezza, Montalto, Croce ed Emmers.

PERUGIA: Gabriel, Mazzocchi, Gyomber, El Yamiq, Falasco, Kouan, Bordin, Dragomir, Verre, Vido, Han. All. Nesta. A disposizione Michael, Felicioli, Cremonesi, Mustacchio, Bianco, Ranocchia, Ngawa, Bianchimano, Perilli, Sgarbi, Moscati e Leali.

ARBITRO: Minelli di Varese (guardalinee Sechi e Mokhtar)

90'+3' Partita finita.

90'+2' Carretta si divora, a due passi da Gabriel, il gol del 5-0.

89' Ammonito Falasco per fallo su Castrovilli.

84' Conclusione di Terranova che non trova lo specchio della porta.

79' Ammonito Bianchimano per fallo su Migliore.

77' Nel Perugia esce Han ed entra Bianchimano.

75' Gran destro da fuori di Bordin, Ravaglia si tuffa e respinge.

74' Nella Cremonese esce Piccolo (applauditissimo) ed entra Strefezza.

71' Arini blocca Han in area, applausi a scena aperta per lui.

69' Han calcia a colpo sicuro, ma colpisce la schiena del compagno Vido.

65' Conclusione fuori misura dalla distanza di Falasco.

64' Nella Cremonese esce Boultam ed entra Croce.

62' Sostituzione nel Perugia, esce Kouan ed entra Bianco.

61' Conclusione a lato di Verre.

59' GOOOL. Cremonese ancora a segno con Castrovilli su assist di Migliore (4-0).

55' Nel Perugia esce Dragomir ed entra Moscati.

53' Tiro centrale di Piccolo, Gabriel para.

51' Conclusione di Verre, palla fuori di un metro.

46' Iniziato il secondo tempo.

45'+2' Fine primo tempo.

45'+1' Sinistro di Carretta da fuori, Gabriel para.

44' Conclusione di Bordin dalla distanza, para facile Ravaglia.

41' Nella Cremonese esce l'infortunato Castagnetti ed entra Emmers.

36' GOOOL. Terza rete della Cremonese con Castrovilli di testa su assist di Piccolo (3-0).

33' Occasione Cremonese: schema su punizione, Piccolo al volo a pochi passi da Gabriel non inquadra la porta.

31' Ammonito Dragomir del Perugia per fallo su Carretta.

22' GOOOL. Raddoppio di Piccolo con una palombella imparabile da posizione defilata su assist di Castrovilli (2-0).

19' Sinistro di Piccolo ribattuto, poi Castrovilli dal limite: palla fuori.

18' Conclusione da fuori area di Bordin parata da Ravaglia.

16' Tiro di Vido respinto dai grigiorossi.

15' GOOOL. Cremonese in vantaggio grazie a Terranova con un colpo di testa da centro area. Assist di Migliore da calcio d'angolo (1-0).

14' Errore di comunicazione tra Gabriel e Gyomber, Carretta recupera palla in area e sfiora il gol.

11' Conclusione di Falasco bloccata senza problemi da Ravaglia.

10' Ammonito Terranova per fallo di mano.

5' Ammonito Reda Boultam per un brutto fallo ai danni di Falasco.

4' Tiro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima di Mazzocchi.

1' Partita iniziata.