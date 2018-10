Nel weekend peggiora anche al Centro-Nord

NUBIFRAGI FLAGELLANO IL SUD, ALLAGAMENTI ED ESONDAZIONI, VITTIME IN CALABRIA – “Un insidioso vortice ciclonico mediterraneo, attualmente posizionato sul Tirreno, sta rinnovando condizioni di severo maltempo al Sud e Sardegna, ripetutamente colpiti da violenti temporali e nubifragi”, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Che prosegue: “Situazione particolarmente critica in Calabria, dove localmente in 24 ore è caduta la pioggia di almeno 3-4 mesi (punte di oltre 400mm), con allagamenti, esondazioni e purtroppo anche vittime sul lametino; forti piogge interessano anche la Sardegna, specie orientale nonché Puglia e Basilicata con nubifragi tra Matera, Taranto e Bari. Purtroppo non è finita: nelle prossime ore e almeno fino a sabato altri rovesci e temporali sono attesi al Sud e sulle Isole con possibili nuovi nubifragi in particolare sui versanti ionici. Prestare massima attenzione”.

NEL WEEKEND TOCCA ANCHE AL CENTRO-NORD – “Nel weekend la bassa pressione insisterà sull’Italia, portando tempo instabile anche sul resto del Paese e non più solo al Sud. Nubi e piogge sparse sono così attese al Centronord, in particolare sabato 6 ottobre sul Nordest e sulle centrali tirreniche (qui anche con temporali localmente intensi). Ancora qualche rovescio o temporale sparso al Sud ma qui il peggio sarà passato da domenica, con fenomeni meno diffusi e anche delle belle occhiate di sole, specie tra bassa Calabria e Sicilia. Le temperature si manterranno tutto sommato in linea con le medie, con clima diurno relativamente mite nelle aree soleggiate. Venti a tratti ancora sostenuti a rotazione ciclonica e mari mossi o molto mossi”, concludono da 3bmeteo.com.