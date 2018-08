L’autunno bussa alla porta. Nel weekend tornano piogge, vento e temporali

VORTICE CICLONICO IN ARRIVO NEL WEEKEND – “La tregua meteorologica di questi giorni durerà poco, l’anticiclone verrà infatti smantellato da una nuova perturbazione, che entro il weekend darà vita ad un vortice ciclonico proprio sull’Italia”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega: “Avremo così il ritorno di piogge e temporali sparsi, anche di forte intensità in particolare su Nordest, Lombardia, Liguria di Levante e in generale al Centro ( meno coinvolta la Sardegna pur con qualche fenomeno possibile ). Occasionali precipitazioni saranno comunque possibili anche sul resto del Nordovest e al Sud, specie tra Campania, Molise e alta Puglia, pur con spazio per maggiori parentesi assolate”.

PRIMI TEMPORALI GIA’ TRA GIOVEDI’ E VENERDI’ – “L’alta pressione mostrerà i primi segnali di cedimento già giovedì, quando sarà possibile qualche rovescio o temporale su Alpi, Prealpi Appennino, aree interne del Sud e isolatamente anche sulla Pianura Padana, dove comunque prevarrà ancora il sole”, prosegue Ferrara di 3bmeteo.com. “Venerdì è invece atteso un passaggio temporalesco più organizzato sulle regioni settentrionali da Ovest verso Est, specie a fine giornata, e sarà in questa fase che le regioni di Nordovest rischieranno i fenomeni più intensi”.

TEMPERATURE IN CALO E VENTI IN RINFORZO – “Le temperature saranno in generale diminuzione, più marcata al Centronord, dove entro domenica si perderanno anche oltre 6-8°C rispetto alle massime registrate in questi giorni. I venti saranno inoltre in rinforzo, dapprima di Libeccio e Ponente, poi di Maestrale e Tramontana, con raffiche anche di oltre 60km/h sulla Sardegna e mari generalmente molto mossi.”