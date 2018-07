Rave finito, individuati gli organizzatori

SAN DANIELE PO - Se ne sono andati tutti, dal bosco del rave. Dopo due giorni e tre notti di musica e caos, smontato il palco e scomparsi gli ultimi camper, non è rimasto più nessuno in quella fetta di golena al confine tra San Daniele Po e Roccabianca. Restano i rifiuti, in compenso: un tappeto di bottiglie, plastica, cartacce, escrementi.

Uno scenario che richiede una bonifica, perché quella porzione di campagna che si staglia fra Solarolo Paganino, Solarolo Monasterolo e Isola Pescaroli è anche un’area interessante dal punto di vista naturalistico. Non a caso, già ieri, sul posto per un sopralluogo sono intervenuti i carabinieri della Forestale. Intanto, procedono le indagini. Ed emergono i numeri reali e definitivi: al raduno hanno partecipato in poco meno di 800 (da tutta la Lombardia, dalla Piemonte e dal Veneto, anche da Francia e Spagna) e oltre 600 sono stati identificati. Rischiano tutti una denuncia, che potrebbe anche essere formalizzata già nelle prossime ore, per 'occupazione abusiva di terreno'. è invece un deferimento per 'organizzazione di manifestazione non autorizzata' quello che potrebbe cadere sulle spalle di chi ha pianificato il party: almeno cinque o sei, alcuni sul posto e altri passando al setaccio il web, sono già stati individuati dalla polizia. Sono tutti veneti. E come era ovvio, sono tutti 'professionisti' del settore, gente abituata a predisporre eventi come quello appena terminato. Resta da chiarire se abbiano avuto 'basisti' locali. Ed è del tutto probabile.