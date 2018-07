Canicola al Centrosud, temporali al Nord

ANTICICLONE AFRICANO AL CENTRO SUD – “L'alta pressione africana continuerà a dominare sulla Penisola, ma in particolare al Centro Sud dove proseguirà il caldo”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera, che spiega: “Le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente. In tal frangente giovedì avremo l’apice del caldo, con picchi di 35-37°C su Sicilia, Calabria e Basilicata”.



TEMPORALI LAMBISCONO IL NORD - Il Nord Italia rimarrà invece ai margini dell'anticiclone con alcuni impulsi instabili che lambiranno queste regioni portando dei temporali anche di forte intensità. Il tutto accompagnato da clima meno caldo, ma comunque afoso. Dopo un primo impulso di martedì sera, un secondo è atteso transitare velocemente tra martedì e giovedì”.

CANICOLA SI SMORZA DA VENERDI' – “Nella seconda parte della settimana, in particolare da venerdì, la canicola tenderà a smorzarsi in particolare sui versanti adriatici e al prezzo di qualche acquazzone in più, ma il clima si manterrà comunque pienamente estivo”, concludono da 3bmeteo.com.