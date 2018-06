Caldo africano in arrivo nel weekend

FINO A GIOVEDI’ QUALCHE TEMPORALE E CLIMA NON TROPPO CALDO – “Per ora l’anticiclone rimarrà sbilanciato sull’Europa nord occidentale, dove sta portando caldo anomalo in particolare sulle Isole Britanniche con ben 30°C raggiunti a Londra. L’Italia rimarrà così ancora ai margini con tempo variabile per qualche giorno”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “In particolare tra mercoledì 27 e giovedì 28 giugno correnti più fresche dai Balcani porteranno qualche rovescio o temporale al Nord, adriatiche, Appennino e ancora una volta al Sud. I fenomeni saranno comunque localizzati e alternati a delle parentesi soleggiate. Il clima si manterrà inoltre gradevole con caldo mai eccessivo, anzi a tratti temperature sotto la media in particolare sui versanti orientali della Penisola”

NEL WEEKEND ARRIVA L’ANTICICLONE AFRICANO – “Già venerdì il tempo tornerà più stabile salvo qualche acquazzone o breve temporale ancora possibile su Alpi, Appennino e al Sud, comunque più occasionale rispetto ai giorni precedenti” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “ma sarà nel weekend che l’anticiclone africano raggiungerà l’Italia, in particolare quella centro-meridionale, portando tanto sole e al più isolati temporali pomeridiani sulle Alpi. Le temperature saranno in netto aumento, con massime diffusamente oltre i 30°C: punte di 34-35°C sono attese su Valpadana e aree interne del Centrosud, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio. Picchi di 36-37°C saranno inoltre possibile sulle aree interne di Sardegna e Sicilia. Più mitigate le coste grazie alle brezze marine, tuttavia si farà sentire anche l’afa, complice l’umidità presente nell’aria con temperature percepite anche maggiori di quelle reali.”

QUANTO DURERA’? – “Ad oggi non sembra essere una situazione particolarmente duratura, soprattutto per il Nord, dove la prossima settimana potrebbero tornare nuovi acquazzoni e temporali, con smorzamento del caldo. Una ipotesi ancora in fase di analisi e che necessiterà di ulteriori conferme” – concludono da 3bmeteo.com