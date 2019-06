Via Borgo Sera, i vandali danneggiano il defibrillatore

SONCINO (11 giugno 2019) - All’inciviltà non c’è mai fine e ne è riprova l’azione di un gruppo di vandali che, nei giorni scorsi, ha preso di mira il defibrillatore semiautomatico di via Borgo Sera. Fortunatamente solo la struttura protettiva è rimasta danneggiata mentre lo strumento salvavita per le emergenze non è stato toccato. Forte l’indignazione dei residenti.

