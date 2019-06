L'Avis in marcia. Il paese dei bambini donatori

SONCINO (10 giugno 2019) - Più di 700 bambini si sono messi in marcia per le vie della cittadina murata per ricordare l'importanza del donare. La grande camminata dell'Avis, un must in paese sia fra le ricorrenze scolastiche che del mondo solidale, si è confermata un grande successo con una torma di genitori e amici che hanno seguito gli scolari lungo tutto il percorso. Folla ed emozioni all'annuale appuntamento degli avisini con le scuole.

