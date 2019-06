Le auto non rallentano, in arrivo gli Speed Check

CASTELLEONE (4 giugno 2019) - Speed Check in arrivo contro l’alta velocità. Rilevata l’impossibilità di far rispettare agli automobilisti il limite dei 60 chilometri all’ora, il Comune ha deciso di piazzare due rilevatori in prossimità dei centri abitati di Pellegra e Le Valli, entrambi attraversati da strade provinciali ad alto scorrimento di traffico. Sui tempi c’è ancora incertezza, ma sulla natura del provvedimento no. «E’ una richiesta - spiega il sindaco Pietro Fiori - che ci arriva dai residenti».

Il metodo individuato dal Comune per convincere i conducenti a rallentare è l’introduzione degli Speed Check, le colonnine arancioni. «Rappresentano un deterrente efficace – prosegue Fiori – e aiuteranno a rafforzare la sicurezza nella viabilità interna alle frazioni. Non tanto con le multe quanto con la prevenzione. Prendiamo come riferimento il rilevatore a Madignano: di sanzioni ne emette pochissime, e solo in presenza della pattuglia, ma in compenso per non rischiare in quel punto rallentano tutti».

