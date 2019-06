"Scavi spreconi", gli archeologi si scontrano

SONCINO (4 giugno 2019) - «Troppi soldi dei cittadini per degli scavi inutili». Franco Occhio, archeologo di Aquaria lancia un’invettiva contro i cantieri di ricerca storica e architettonica che nell’ultimo anno hanno riempito il borgo, in particolare al Torrione dei Cani e in castello. Secondo l’esperto il Comune ha autorizzato studi che non hanno portato a risultati e non ne porteranno. Ma nel panorama degli esperti la divisione è forte. Non è d’accordo il collega Fabio Maestri di Castrum, ampliamente coinvolto nei lavori criticati, che rimanda gli attacchi al mittente: «Valorizzare i nostri monumenti e scorpire di più sul nostro passato, quando fatto bene, non è mai uno spreco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO