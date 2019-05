Olimpiadi dei robot, tredici studenti di Orzinuovi in finale

ORZINUOVI (24 maggio 2019) - La Capitale della Bassa, già nota come Città Educativa, adesso è diventata anche patria della robotica. Domani a Brescia cinque squadre di piccoli ingegneri cibernetici delle scuole medie ed elementari della città si batteranno con i concorrenti di tutta Italia per aggiudicarsi il titolo di campioni delle olimpiadi robotiche. Non è il primo caso in cui le scuole orceane dimostrano affinità e interesse per le nuove tecnologie: l’istituto comprensivo è stato infatti uno dei primi nel Paese a formare i suoi docenti all’insegnamento tramite il popolare videogame Minecraft.

