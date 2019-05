Tangenziale dei veleni, bonifica: arriva il via libera

ORZINUOVI (23 maggio 2019) - Tangenziale dei veleni: la bonifica, dopo 10 anni, diventa realtà. Per l’ampliamento della strada se ne parlerà più avanti ma intanto i sigilli sono spariti ed entro un anno la bretella dell’ex Statale Orceana che passa da Orzivecchi sarà riaperta. I soldi ci sono, ora manca solo il bando e poi il cantiere. Esulta il responsabile provinciale di Infrastrutture e Trasporti Antonio Bazzani: «Chiudiamo un capitolo triste e doloroso per le nostre comunità e per il territorio».

