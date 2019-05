Il vento spezza i pali telefonici

SONCINO (19 maggio 2019) - Preoccupazione e massima allerta per automobilisti e residenti della zona di via Isengo dopo che, sferzati dal maltempo, i pali del telefono si sono definitivamente rotti piegandosi e rimanendo in una situazione precaria. Potrebbero cadere da un momento all’altro. Il Comune ha chiesto un intervento immediato alla Telecom che dovrebbe sostituire i piloni in settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO