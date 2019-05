Orzinuovi, Mille flauti show

ORZINUOVI (18 maggio 2019) - La pioggia ha costretto gli organizzatori a spostare l'evento dalla piazza alle medie di via Verolanuova, ma lo spettacolo non ne ha risentito. Mille flauti è l’evento di musica didattica più importante di tutta la provincia di Brescia con oltre un migliaio di studenti da tutte le scuole elementari e medie del territorio ma anche da Crema e dal Cremonese che si sono ritrovati per suonare il flauto tutti insieme. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Andrea Ratti e del dirigente scolastico Luca Assandri, spazio al concerto con l’interpretazione dell’Inno di Mameli, della Primavera di Vivaldi, dell’Inno alla Gioia e molto altro ancora. Ospite d’eccezione Gianni Rivolta, concertista e docente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO