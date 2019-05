Avis, boom donatori. Prelievi: quasi 2mila all'anno

SONCINO (18 maggio 2019) - Un anno di record e belle speranze per l’Avis del borgo che segna picchi su tutti i fronti: quasi 60 nuovi donatori, in gran parte giovani si sono uniti al gruppo arrivando a un totale di poco meno di 700, facendo degli avisini il più grande gruppo di volontariato della città. Aumentano di pari passo anche le sacche di sangue che, dopo 10 anni di dato stabile, sono arrivate a 1734, più di cento rispetto all’anno passato. «Numeri molto positivi e incoraggianti» spiega il vicepresidente provinciale Angelo Losi. E il vertice avisino di Soncino, Nicola Valcarenghi, lancia in occasione del 65esimo anniversario la tre giorni di festa: ieri sera la prima conferenza, oggi la messa e domani corteo e musica con la banda.

