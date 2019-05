Mi vuoi sposare? Romeo e Giulietta in bici a Crema

CREMA (12 maggio 2019) - Crema è la nuova Verona. Giurarsi eterno amore, con una proposta di matrimonio da set cinematografico, con lo sfondo del Duomo e gli applausi di tutti i cremaschi? Fatto. Il primato spetta a una giovane coppia polacca, che poi si è firmata Romeo & Giulietta sui pannelli turistici che campeggiano alla Pro loco. «Abbiamo vissuto un’emozione unica — raccontano dagli uffici dell’ente di promozione turistica —: il ragazzo è entrato e ci ha chiesto una delle bici del film Chiamami col tuo nome, per poter fare una foto nella piazza. E quando siamo usciti, dopo averci dato il telefono per scattare la fotografia, ha preso dalla tasca l’anello e si è inginocchiato davanti alla fidanzata. Per chiederle di sposarlo. Un momento indimenticabile, che resterà tra i ricordi più belli vissuti a contatto con i turisti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO