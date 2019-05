Anziani a letto e i ladri svuotano la casa

CASTELVETRO (11 maggio 2019) - Ladri spregiudicati, tanto da entrare nell’abitazione durante le ore notturne mentre gli anziani proprietari sono a letto a dormire. E proprio per questo, il furto andato a segno l’altro ieri notte nella centrale via Roma, è ancora più odioso e subdolo. A farne le spese è stata una coppia di coniugi, che non si è accorta di nulla nonostante i banditi si siano mossi anche a pochi passi da loro. Dopo avere forzato addirittura tre finestre dell’abitazione, i malviventi hanno avuto tutto il tempo di frugare nelle stanze e prendere gli oggetti di valore che hanno trovato fra cassetti e armadi. Per lo più gioielli: anelli e catene che erano anche i ricordi di una vita della coppia. Si tratta del quinto furto in pochi giorni e in paese cresce la preoccupazione.

