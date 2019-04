Cani e padroni, Bergo: "Una situazione indegna"

CASTELLEONE (30 aprile 2019) - I vigili assicurano che i controlli ci sono, ma di sanzioni al momento neanche l’ombra. E Pupilla Bergo, dopo aver rinvenuto l’ennesima deiezione canina ai piedi dell’arco del Voghera (fresco di restauro finanziato per due terzi dal Mercatino), tuona nuovamente sia contro gli accompagnatori degli animali, sia contro l’assenza, a suo dire, di una risposta efficace. «Visto quanto è diffuso il fenomeno, mi domando come sia possibile non imbattersi mai in un proprietario che non rispetta le regole. Mi pare che la polizia locale sia stata sollecitata a punire chi non rispetta le regole, ma c’è chi continua a sporcare indisturbato. Nelle ultime settimane non è cambiato nulla, e quanto si raccoglie in certi giorni sotto le colonne del monumento è indecente. Sono dell’idea che bisognerebbe introdurre il patentino obbligatorio per portare a spasso i propri cani».

