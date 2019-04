Don a messa, ladri in canonica. Salve le offerte

SONCINO (30 aprile 2019) - Il parroco a dire messa e i ladri, forse proprio dei compaesani, in casa sua per cercare i soldi delle offerte. E’ successo domenica mattina a Gallignano, in va Benzoni. Fortunatamente gli intrusi non sono riusciti a trovare il denaro, ma hanno comunque rovistato da cima a fondo nella casa parrocchiale, forzando il cancello e scassinando la porta. A scoprire l’accaduto don Lino Viola, appena rincasato dopo la funzione. Indagano i carabinieri del borgo. Tutto lascia pensare che il sacerdote fosse tenuto d’occhio da tempo dai malintenzionati.

