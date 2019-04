Nonni social, la scuola di dialetto fa impazzire il web

SONCINO (28 aprile 2019) - La missione (quasi) impossibile è salvare il dialetto originale di Soncino. La squadra in campo è composta dagli Amici della Rocca e dai pensionati. Gli strumenti sono due: il web e la memoria dei nonni del paese. Questa, in breve, l’ultima originale idea di Mauro Belviolandi e soci che hanno creato una sorta di università del dialetto su internet con videolezioni e interviste. «L’unico modo per salvare la lingua di Soncino che sta scomparendo è imparare di nuovo a parlarla ma soprattutto a scriverla» ha spiegato il volontario. Successo e grande interesse in paese già per la prima puntata che ha visto in cattedra, come professori di vernacolo, Mario Bibe Reali e Maria Somenzi. Di particolare l’iniziativa degli Amici della Rocca ha perfino il titolo: Do You Speak Sunsines? Che, tradotto dall’inglese, significa: «Sai parlare il soncinese?».

