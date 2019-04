Diversamente abili, varata a Moniga la barca speciale

SONCINO (27 aprile 2019) - Il sogno di Vela Crema con il Rotary di Soncino, Orzinuovi e Crema si trasforma in realtà: i ragazzi disabili portati in barca sul lago per la prima volta grazie alla generosità dei soci dei due club. L’uscita o la serie di giornate saranno riproposte per tutta estate, ogni anno. Giovedì, nel giorno che celebra la Liberazione, anche i ragazzi disabili del territorio cremasco fino a Soncino e Orzinuovi, hanno festeggiato la ritrovata libertà dopo aver superato una nuova barriera, in questo caso naturale, vale a dire quella delle acque lacustri. Anche i diversamente abili, infatti, possono adesso godersi le dolci navigate sul lago di Garda grazie allo sforzo congiunto di velisti cremaschi e volontari rotariani della Repubblica del Tortello, della Capitale della Bassa e del borgo che hanno varato la prima barchetta adatta a tutti in quel di Moniga del Garda. L’idea è dell’Associazione Vela Crema, creatrice del progetto Vela per Tutti, col sostegno economico del Rotary Club Crema e del Rotary Club Soncino-Orzinuovi. Hansa 303, questo il nome della vela speciale, era già stata presentata a Crema in piazza Duomo nel corso di una cerimonia con l’orchestra di fiati Il Trillo.

