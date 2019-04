Orzinuovi, assalto al bancomat. Banditi a mani vuote

ORZINUOVI (26 aprile 2019) - Banda in passamontagna e armata di flessibile in azione nella notte a Orzinuovi: i criminali hanno tentato di forzare con la sega il bancomat del centro commerciale ma l’allarme è scattato troppo presto e i malintenzionati hanno dovuto desistere, scappando a mani vuote. Indaga l’Arma di via Vittorio Veneto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO