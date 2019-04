Il salame da Guinness, oltre 28 metri di solidarietà

SONCINO (23 aprile 2019) - Il salame più lungo del mondo viene da una cascina di Gallignano e, oltre al riconoscimento da guinness dei primati, serve a fare del bene: ieri mattina infatti il gigante degli insaccati, realizzato da una coppia di Calcio, è stato trasportato prima a braccio e poi in camion fino a Pisogne (Brescia) dove, tagliato a fette, è stato distribuito in cambio di offerte per la beneficenza (il finanziamento dell'asilo comunale). Ha sfamato centinaia di persone, forte dei suoi oltre 28 metri per più di 200 chili.

