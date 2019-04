Biorepellente per salvare le api, da formula a realtà

SONCINO (17 aprile 2019) - La formula inventata dal soncinese Aldo Villagrossi per creare un repellente che non danneggia le colture e non uccide gli insetti impollinatori è diventato realtà ed è ora in produzione. Il ricercatore del borgo, che ha presentato per la prima volta nel 2018 l’idea innovativa a Parigi in una conferenza internazionale, ha creato un laboratorio di ricerca per produrre il composto fatto totalmente di estratti naturali. La distribuzione mondiale dopo il raccolto della lavanda (uno degli ingredienti), che terminerà a maggio.

