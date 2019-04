La rocca diventa Hogwarts. I fan di Harry Potter nel borgo

SONCINO (13 aprile 2019) - Da questa mattina il borgo si trasforma nella città dei maghi per l’evento promosso dalla Scuola Italiana di Magia nell’ambito di Soncino 9 e ¾ organizzato da MalaRazza Events, Montodine Live e Pro loco di Soncino. Più di cento piccoli aspiranti stregoni vestiranno i panni degli eroi nati dalla penna di J.K.Rowling fino a lunedì mattina.

Ieri sera sono arrivati, a bordo di un trenino turistico che riproduce fedelmente l’espresso per Hogwarts i cento iscritti alla Scuola di Magia di Soncino. Sbrigate le pratiche e assegnate le case di appartenenza (Tassorosso, Serpeverde, Corvonero e Grifondoro), da domani i piccoli maghetti si eserciteranno in lezioni di incantesimi, pozioni, conoscenza delle creature magiche e molto altro. La filanda si trasforma quindi in un dormitorio ben sorvegliato dagli iconici Prefetti, la rocca è invece il fulcro, un castello di Hogwarts in miniatura, dove si svolge la vita prettamente scolastica dei fortunati partecipanti. Ma sarà coinvolta tutta la città.

