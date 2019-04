Un’anziana cade dalle scale, il figlio denuncia la casa di riposo

TRIGOLO (12 aprile 2019) - Denunciata la Milanesi-Frosi. Il figlio di un’ottantenne residente nel Cremasco, che da tempo alloggia nella casa di cura trigolese, si è rivolto ai carabinieri dopo che la madre è caduta da una rampa di scale all’interno della struttura, procurandosi varie ferite: nessuna lesione grave ma molteplici escoriazioni, alcune delle quali hanno richiesto l’applicazione di diversi punti di sutura.

La donna, affetta da demenza, si trovava da quel che si è appreso in una zona dell’edificio nella quale non avrebbe dovuto avere accesso, proprio per la presenza di una scalinata, e quindi di un potenziale pericolo per chi soffre di patologie connesse al deterioramento cognitivo. Come e perché sia finita sul pianerottolo, scivolando poi lungo i gradini, è al momento oggetto d’indagine. Il figlio della paziente ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Castelleone, che oltre ad aver avviato gli accertamenti del caso hanno anche segnalato l’episodio ai funzionari dell’Ats Valpadana.

