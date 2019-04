Cantiere sull'Oglio, il ponte resterà aperto

SONCINO (12 aprile 2019) - Dopo anni di discussioni, progetti, valutazioni di esperti e preoccupazione per i cittadini di entrambe le rive, 20mila in tutto, senza contare le migliaia di trasportatori e pendolari che ci passano ogni giorno, arriva la tanto attesa conferma: il ponte dell’Oglio sarà messo in sicurezza prima dell’estate e, ancor più importante, non resterà chiuso neppure un giorno. «Dalle valutazioni e dal confronto con la ditta è emerso che non sussistono, a oggi, ragioni per chiudere la circolazione. E così sarà, salvo cambiamenti prima dell’avvio dei lavori», ha spiegato il vicesindaco Fabio Fabemoli. E anche sulla data del cantiere ci sono nuovi lumi: la partenza è prevista in questo mese, vale a dire a giorni, ma al massimo potrebbe slittare non oltre maggio.

