Volontari in azione. Raccolti 50 quintali di rifiuti

SONCINO (11 aprile 2019) - La giornata del Verde Pulito nel Parco Oglio Nord ha avuto il duplice effetto di restituire al territorio un’oasi più pulita e suscitare sdegno per la quantità di rifiuti trovati abbandonati. Più di 300 i volontari mobilitati in tutti i Comuni della riserva, quasi 50 sulle sponde al confine tra Cremonese e Bresciano. Solo tra Soncino, Orzinuovi, Genivolta, Torre Pallavicina e Villachiara sono stati raccolti più di 5mila chilogrammi di immondizia. In testa i guardaparco, aiutati dai cittadini: «Ma un grande aiuto – spiegano gli operatori dell’ambiente – è arrivato soprattutto da scolaresche e famiglie di tutti i paesi». Dal greto del fiume sono spuntati pure una motocicletta, un frigorifero e una lavatrice.

