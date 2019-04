Tragedia sfiorata, il vento scardina la copertura del tetto che cade su un balcone

CASTELLEONE (5 aprile 2019) - Tragedia sfiorata, ieri mattina, al condominio di via Sgazzini. A causa delle forti raffiche di vento, una parte consistente delle coperture in lamiera si è staccata dal tetto del palazzo. Fortunatamente, anziché ricadere nel cortile è precipitata su uno dei balconi del quinto piano. In quel momento, erano circa le dieci, nessun inquilino era affacciato, dunque non ci sono feriti. Il rischio però è stato enorme. Nel corso della mattinata è toccato ai vigili del fuoco di Crema mettere in sicurezza lo stabile.

