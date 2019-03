Orzi, l'oratorio anti-rifiuti. Bimbi, rogo contro l'inciviltà

ORZINUOVI - Tutti i bambini del paese con mamme e papà riuniti al cortile del Jolly per bruciare le cattive abitudini, in primis quella dell’abbandono abusivo di rifiuti, vera e propria piaga che sta devastando il verde orceano ma che non risparmia neppure il centro storico. La tradizionale vecchia è stata realizzata dai piccoli con materiali di scarto e riciclo e poi incendiata per dire «basta» all’inciviltà e al degrado. L’evento ha coinvolto mezzo migliaio di persone.

