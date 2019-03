Salvini, «Sì alla cittadinanza a Ramy, è come mio figlio»

«Sì alla cittadinanza a Ramy perché è come se fosse mio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo Paese, ma il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare". Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a proposito del ragazzino che ha dato l’allarme ai carabinieri dal bus sequestrato».

Il vicepremier Di Maio: «Nei giorni scorsi avevo inviato una lettera ai ministeri competenti per chiedere di conferire la cittadinanza per meriti speciali al piccolo Ramy. Sono felice di aver convinto anche Salvini. Questo è un Paese che vale molto più della semplice indignazione. Questa è l'ennesima dimostrazione di come questo governo possa viaggiare compatto con i cittadini».

