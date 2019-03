Centra auto in sosta e si ribalta, 21enne in ospedale

CASTELLEONE - Centra un’auto in sosta e s’impenna, ribaltandosi in mezzo alla strada. Grosso spavento e ferite serie per una 21enne di Castelleone, che nella notte tra domenica 24 e sabato 25 marzo è finita in ospedale dopo uno schianto da brividi in via Verdi. Poco dopo le 3.30, al volante della sua Ford Fiesta, al semaforo di via Solferino ha svoltato verso la stazione, presumibilmente per tornare a casa. Ma, forse colpita da un colpo di sonno, o comunque da un momento di distrazione, ha perso il controllo dell’auto.

