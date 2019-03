Parking Graf Crema si ripete, secondo trionfo di fila

CAMPOBASSO - La Parking Graf Crema trionfa nella Coppa Italia di basket femminile per la seconda edizione consecutiva. In finale la cremasche hanno battuto Moncalieri col punteggio di 86-75. Chiamatelo Repeat, chiamatelo Bis, la sostanza è che la Parking Graf Crema torna da Campobasso con la seconda Coppa Italia consecutiva e la consapevolezza di essersela meritata forse anche più di quella dello scorso anno. Se ad Alessandria infatti le cremasche realizzarono in pieno la favola della Cenerentola che diventa principessa contro ogni pronostico, grazie a cuore e determinazione, la tre giorni di Campobasso ha invece detto che la Parking Graf ha dominato in lungo e in largo la tre giorni, dimostrando una qualità di gioco che per tutte le avversarie è stata inarrivabile, e questo sui due lati del campo. In particolare è stata la finale ad affermarlo, perchè Moncalieri (qualificata come quarta e sfavorita del pronostico) aveva proprio tutto per interpretare la parte che Crema ha recitato lo scorso anno.

