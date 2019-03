Cagnolina salvata per strada tra le auto che le sfrecciano accanto: ora cerca casa

SONCINO - Impaurito e in pericolo di vita tra le macchine che gli sfrecciavano a pochi metri, Marlena, un esemplare di Jack Russell, è stato trovato da dei volontari nelle campagne del borgo murato e tratto in salvo. Adesso cerca una nuova casa.

Sul suo corpo, raccontano i suoi salvatori, «porta i segni di una vita difficile». Il piccolo corpo lacerato da morsi di altri cani e un occhio, quello destro, da cui non può più vedere sebbene riesca a muoversi e orientarsi perfettamente grazie all’altro. Portata dal veterinario, la cagnetta che ha otto anni adesso è in perfetta salute e cerca una famiglia amorevole. Per chi volesse adottarla: 3346656041.

