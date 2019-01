Nutrie e siluri: «Serve una taglia»

SONCINO - Emergenza faunistica al Parco dell’Oglio: il fiume è preso d’assalto dai siluri e le nutrie razziano argini e campi. Già iniziata la cattura del pesce infestante che proseguirà fino a primavera, mentre per i roditori il presidente della riserva Luigi Ferrari lancia un appello alle istituzioni: «Situazione critica per gli agricoltori, ormai il volontariato non basta più. Bisogna puntare sui cacciatori professionisti e retribuirli per il loro lavoro».

