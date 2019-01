Abusa dell'alcol, finisce due volte in ospedale

CASTELLEONE - In meno di 24 ore finisce due volte in ospedale per eccesso d’alcol. Protagonista, suo malgrado, del doppio ricovero, un 33enne di nazionalità indiana, con frequentazioni a Castelleone ma di fatto senza fissa dimora. Le scorribande dell’uomo sono iniziate martedì mattina intorno alle 9.40, quando in un locale di Borgo Serio, visibilmente alterato da qualche bicchiere di troppo, ha iniziato a importunare i clienti con atteggiamenti fastidiosi. Viste le condizioni, è stato allertato il 118 e lo straniero è stato accompagnato al pronto soccorso di Crema. Mercoledì, alle 7.30, l'uomo era già in un bar del centro, in via Roma, in uno stato di lucidità non meno precario del giorno prima. A quel punto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelleone, che hanno calmato il 33enne, convincendolo a farsi riaccompagnare in ospedale.

