Rapinato in villa col taser, imprenditore derubato

SONCINO - Entrano in casa armati, lo conoscono perché lo chiamano per nome e lo minacciano col taser (pistola elettrica, nota anche come storditore elettrico): «Stai buono e apri la cassaforte o ti facciamo saltare il pacemaker». L’imprenditore del borgo consegna il denaro e scappa in camera, riuscendo a chiamare il 112. Rapinatori in fuga: è caccia all’uomo. I carabinieri di Soncino avrebbero già importanti elementi da cui partire per identificare i rapinatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO