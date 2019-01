Prostituta denuncia il cliente: 'Mi ha picchiata e scaricata per strada'

TRIGOLO - Ai carabinieri ha dichiarato di essere stata aggredita e scaricata da un cliente, conosciuto pochi minuti prima. Ma sui fatti avvenuti tra le 22.30 e le 23 di giovedì 10 gennaio, con protagonista una prostituta 25enne originaria dell’Est Europa, i militari della compagnia di Crema per il momento mantengono il massimo riserbo. La ragazza, da quel che si è appreso, avrebbe chiesto l’intervento del 118 dopo essere stata costretta, con la forza, a scendere dall'auto sulla quale era salita in precedenza. Oltre all'ambulanza, però, è arrivata anche una pattuglia dell'Arma. Non è chiaro a cosa si debbano l’aggressione e il repentino abbandono, forse a dissidi legati alla prestazione sessuale e al prezzo da dover corrispondere. Su questo e molti altri aspetti proveranno a far luce i carabinieri di Castelleone.

