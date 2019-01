Avvistato un altro Ufo: «Era sopra le scuole medie»

SONCINO - Un nuovo avvistamento, a due settimane dal precedente, scuote la cittadina murata: il testimone è un conosciuto professionista del borgo che ha assistito lunedì al passaggio di un ‘globo luminoso’ in via Galantino mentre portava la figlia a scuola. Immediata l’allerta al centro ufologico cremonese: «Sempre più testimonianze e resoconti credibili – spiega il ricercatore Franco Fasito – dobbiamo attivarci per indagare l’origine del fenomeno».

Non si tratta più di un fenomeno isolato, tanto meno di un’esclusiva soncinese. Nei giorni scorsi i quotidiani nazionali, primo fra tutti il Corriere, hanno raccontato della raffica di avvistamenti di oggetti volanti non identificati nei cieli di tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia. Ma è stato il borgo a fare da apripista e adesso, dopo aver lanciato la ‘ufomania’ con il fenomeno osservato il 20 dicembre in via XXV Aprile, cioè due rombi luminosi in rapido viaggio sopra allo ‘Stradone’ e visti da diversi residenti, torna sotto i riflettori con un nuovo caso.

