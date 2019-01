Congiuntivite, contagio alla casa di riposo

TRIGOLO - Epidemia di congiuntivite all’interno della casa di riposo. Da diverse settimane la Milanesi-Frosi sta combattendo e cercando di contrastare, la diffusione della malattia, a quanto pare entrata nella struttura in seguito al ricovero di un’ospite proveniente da un altro istituto del territorio.

In un primo momento la situazione sembrava sotto controllo, ma dopo un breve periodo anche altri nonni hanno iniziato ad accusare i sintomi della patologia, che, come noto, colpisce gli occhi, arrossandoli e infiammandoli. A quel punto, per cercare di arginare il contagio, la direzione ha isolato un intero reparto, vietando l’accesso ai non addetti ai lavori, e disponendo precise norme di comportamento per i dipendenti e per i visitatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO