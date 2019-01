Spray al peperoncino, i genitori ‘graziano’ la 14enne

SONCINO - Alla fine i genitori degli alunni di Santa Maria scelgono la linea della comprensione: nessuna conseguenza penale per la 14enne che ha intossicato i compagni spruzzando in classe dello spray urticante. Mamme e papà dei compagni non hanno presentato querela.

Ma la questione non è chiusa: «Il problema non è tanto il gesto in sé, ma l’educazione dei ragazzi – spiega il preside Alessio Gatta –. Per questo da febbraio partiremo con un ciclo di incontri con forze dell’ordine ed educatori, perchè cose del genere non accadano più».

